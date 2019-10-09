Требования к выплате зарплаты изменились

Работников нельзя держать в зарплатном рабстве. Но практика показывает, что ещё далеко не все работодатели знают об ужесточении ответственности за препятствование сотрудникам в смене зарплатного банка, посетовали в Роструде.

Напомним, Трудовой кодекс предусматривает право работника заменить кредитную организацию, которую выбрал работодатель для перевода заработной платы.

Для этого сотруднику необходимо не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты письменно сообщить руководителю об изменении реквизитов.

За отказ в этом праве для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; для ИП — от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; для юрлиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Все обращения работников по данному факту нарушения трудового законодательства будут у нас на контроле, подчеркнула в Роструде.

Подробнее мы писали в статье «Как избежать обвинений в зарплатном рабстве».