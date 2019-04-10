Как избежать обвинений в зарплатном рабстве

В последнее время появилось несколько документов, касающихся темы зарплатного рабства. Это информация Роструда от 25.03.2019, разъясняющая права сотрудников и полномочия работодателя при выборе банка, а также два законопроекта, один из которых предлагает внести в КоАП административную ответственность за воспрепятствование работодателями работникам в смене банка для получения зарплаты, а второй – увеличить срок, в течение которого работник должен сообщить об изменении банка для перечисления зарплаты. Все эти документы послужили поводом для разговора о том, откуда появилось понятие так называемого зарплатного рабства и чем грозит работодателям обвинение в его использовании. Кроме того, рассмотрим, кого чаще поддерживают суды – работодателей или работников.

Право выбора работником банка для перечисления зарплаты прописано законодательно

Право выбирать банк для выплаты зарплаты появилось благодаря Закону от 04.11.2014 № 333-ФЗ, который дополнил ч. 3 ст. 136 ТК РФ обязанностью работодателя выплаты заработной платы работнику в ту кредитную организацию, которая указана в его заявлении. Условия выплаты зарплаты должны быть установлены коллективным или трудовым договором. Кроме того, работник имеет право заменить кредитную организацию, заблаговременно сообщив работодателю в письменной форме об изменении реквизитов для перечисления зарплаты не позднее чем за 5 рабочих дней до дня выплаты зарплаты.

Так было отменено зарплатное рабство. Тем самым на законодательном уровне с 05.11.2014 закреплено право сотрудников самостоятельно выбирать банк, через который они хотят получать зарплату. При этом менять кредитные организации они могут хоть ежемесячно. А поскольку это право жестко закреплено непосредственно в Трудовом кодексе, то организация, отказав работнику, автоматически попадает в число нарушителей трудового законодательства со всеми вытекающими последствиями, выражающимися в проверках государственными инспекциями труда по обращениям работников.

Однако на практике работодателю не всегда удобно переводить денежные средства на счета, открытые в иных банках, не относящихся к зарплатному проекту. В данном случае он может нести издержки за счет комиссии, взимаемой кредитной организацией. Именно поэтому возникают споры между работодателем и работником.

При этом не стоит забывать, что порядок и способ перечисления заработной платы должны быть прописаны в трудовом или коллективном договоре.

ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ Часть 3 ст. 136

Роструд советует незамедлительно спрашивать счет у работника

Ведомство обнародовало свои рекомендации, как компании избежать обвинений в зарплатном рабстве.

Статья 136 главного трудового закона страны дает сотрудникам право выбрать банк, на счет в котором они будут получать зарплату.

Роструд считает, что при приеме человека на работу его следует уведомить об имеющихся у него правах и предложить представить реквизиты его карты для зачисления зарплаты именно на нее. Так компания избавит себя от дальнейших споров. Ведь возможность была предоставлена сразу.

Разумеется, если работник откажется, то право заменить банк у него сохранится на протяжении работы в данной компании.

Кроме того, не допускается навязывание работнику конкретных банков, в том числе под угрозой расторжения трудового договора или иных неблагоприятных последствий. Возникшая у работодателя необходимость выбрать банк не может рассматриваться как единственная для работника возможность получения заработной платы. Запрещается вводить работника в заблуждение относительно порядка получения заработной платы посредством сообщений о единственном банке, в который может быть переведен его заработок.

Выбирая банк для зарплатного проекта, работодатель не вправе ограничивать права работника, предусмотренные ст. 136 ТК РФ.

Информация Роструда от 25.03.2019 «Роструд дал разъяснения в части применения работодателями положений статьи 136 Трудового кодекса»

Срок уведомления на замену банка для выплаты зарплаты продлят до 15 календарных дней

Законодатель задумался об увеличении срока уведомления работодателя о смене работником кредитной организации для перечисления зарплаты. Дело в том, что, учитывая требования законодательства о выплате зарплаты каждые полмесяца, расчетные службы крупных предприятий с большой численностью сотрудников не всегда успевают обработать поступающие от работников заявления. Поэтому увеличение срока уведомления с 5 рабочих дней до 15 календарных позволит исключить риск невыполнения работодателем норм трудового законодательства.

Проект Федерального закона № 677255-7 «О внесении изменения в часть третью статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации»

Во что обойдется работодателю лишение работника права выбора кредитной организации

Правительством РФ одобрен законопроект, предлагающий штрафовать работодателей за создание препятствий в смене кредитной организации работником для перечисления зарплаты. Для этого планируется дополнить часть 6 ст. 5.27 КоАП. Таким образом, работодателей смогут привлечь к ответственности в виде предупреждения или наложения штрафа:

на должностных лиц – от 10 до 20 тыс. рублей;

на ИП – от 1 до 5 тыс. рублей;

на юрлиц – от 30 до 50 тыс. рублей.

Как сказано в пояснительной записке к документу, невозможность получения заработной платы в кредитной организации, удобной для работника, может препятствовать реализации его права на получение заработной платы. Каждый гражданин имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации. Это право неразрывно связано с правом на распоряжение подлежащими выплате этому гражданину в качестве заработной платы денежными средствами, в том числе путем их размещения на банковский счет в кредитной организации.

При этом гражданин в силу вытекающего из Конституции РФ принципа свободы договора вправе, самостоятельно оценивая предлагаемые различными банками условия договора банковского вклада и связанные с ними риски, по своему усмотрению выбирать банк в качестве контрагента по договору. Иное означало бы несовместимое с требованиями ч. 3 ст. 35 Конституции РФ ограничение права работников на свободное распоряжение причитающимися им денежными средствами путем размещения их на банковские счета в избранных ими банках.

Проект Федерального закона № 677227-7 «О внесении изменений в статью 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Почему бизнес предпочитает зарплатные проекты

Целью любого бизнеса является извлечение прибыли. Расходы на выплату заработной платы составляют значительную часть бюджета любой компании. Поэтому вопрос оптимизации расходов на данную статью выплат приводит к пониманию выгоды использования зарплатных проектов. Причин здесь несколько.

Экономия на банковских расходах по транзакциям: большинство банков перечисляет зарплату на карты сотрудников бесплатно, а за отдельные платежные поручения почти все банки берут комиссию. Значительное упрощение работы бухгалтера и экономия времени на создании платежек. Вместо формирования нескольких десятков платежек в банк отправляется лишь один реестр с суммами выплат, который можно создать и отправить несколькими кликами. Экономия времени на заказе наличных средств в банке, организации получения и перевозки. Учитывая факт того, что многие банки уже отказываются от чековых книжек, зачастую у организации просто не остается выбора, и приходится выплачивать зарплату исключительно путем перечисления средств на карты. Минимизация рисков, связанных с транспортировкой и хранением наличных денежных средств (нет необходимости платить за инкассацию). Многие банки предлагают клиентам-организациям специальные предложения по кредитованию бизнеса. Удобство в перечислении зарплаты сотрудникам, которые отсутствуют в офисе по разным причинам (болезнь, командировка, работа не в центральном офисе, сменный график и т.д.). Таким образом, отпадает необходимость в резервировании средств.

Статья Бурцевой А.Ю., редактора журнала «Время Бухгалтера»

Какие условия нужно соблюсти для безналичной выплаты зарплаты

Минтруд РФ разъяснил порядок выплаты зарплаты в безналичной форме. Для соблюдения правомерности ее выплаты нужно соблюсти ряд условий:

условия перечисления заработной платы на банковский счет должны быть прописаны в коллективном или трудовом договоре;

наличие у сотрудника договора банковского счета;

указание работником счета, на который работодатель будет перечислять заработную плату работника.

Обязать работника получать заработную плату в безналичной форме работодатель не вправе.

По мнению чиновников, заработная плата, перечисленная на банковский счет в нарушение рассмотренного выше порядка, не считается выплаченной в установленный срок.

На основании ст. 236 ТК РФ при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.

За невыполнение норм ТК РФ работодатель несет административную ответственность в виде штрафа либо дисквалификации в соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ.

Для восстановления нарушенных трудовых прав ведомство рекомендует работникам обращаться в государственную инспекцию труда по месту работы для проведения надзорно-контрольных мероприятий, Федеральную службу по труду и занятости или в суд.

Письмо Минтруда РФ от 20.03.2015 № 14-1/ООГ-1830

Штраф за отказ в перечислении средств в указанный работником банк – 30 тыс. рублей

Отказ ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (далее – АО «КУМЗ») в перечислении зарплаты в указанный работником банк послужил основанием для проведения проверки государственной инспекцией труда. По результатам контрольных мероприятий ОАО «КУМЗ» назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Решениями судей Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского Свердловской области от 07.03.2018 и Свердловского областного суда от 18.04.2018 постановление о наложении штрафа оставлено без изменения.

В жалобе защитник ОАО «КУМЗ» просил об отмене постановления, судебных решений и прекращении производства по делу в связи с отсутствием в действиях завода состава административного правонарушения.

Изучив материалы дела об административном правонарушении, судья не нашел причин для удовлетворения жалобы.

Как следует из материалов дела, основанием для привлечения ОАО «КУМЗ» к ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ послужило нарушение юридическим лицом требований ч. 3 ст. 136 ТК РФ, выразившееся в отказе в перечислении заработной платы в указанную работником кредитную организацию.

Факт совершения ОАО «КУМЗ» административного правонарушения и его вина подтверждены совокупностью собранных по делу доказательств и не оспариваются автором жалобы.

Поскольку отказ в перечислении заработной платы в указанную работником кредитную организацию должностным лицом установлен, то действия ОАО «КУМЗ» должностным лицом и судебными инстанциями правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Причем право выбора кредитной организации по ст. 136 ТК РФ было закреплено за работником и отражено в трудовом договоре.

Постановление заместителя председателя Свердловского областного суда от 02.07.2018 по делу № 4а-486/2018

Отсутствие в трудовом или коллективном договоре условия о выплате зарплаты – повод для привлечения к ответственности

Директору общества не удалось оспорить предписание ГИТ об устранении нарушений трудового законодательства. Инспекторы по сигналу сотрудника, заявившего о нарушении условий оплаты труда, произвели выездную проверку и вынесли предписание. Однако ООО расценило это как необоснованное вмешательство в деятельность организации и потребовало признать предписание незаконным.

Судом было установлено, что в нарушение ч. 3 ст. 136 ТК РФ в трудовом договоре, заключенным с работником, не предусмотрено условие, как работник получает заработную плату (наличными в месте выполнения им работы или переводом в кредитную организацию на расчетный счет).

Инспекторы ГИТ правомерно обратили внимание работодателя на отсутствие в договоре условия о выплате зарплаты и справедливо возложили обязанность заключить соответствующие дополнительные соглашения с работниками.

Как правомерно указал суд первой инстанции, в трудовом или коллективном договоре должны быть предусмотрены условия зачисления заработной платы работника на счет в кредитной организации. Это следует из буквального толкования нормы ч. 3 ст. 136 ТК РФ.

Суд не согласился с доводом жалобы о том, что вопрос выплаты работнику зарплаты носит характер индивидуального трудового спора, поскольку вынесение в адрес работодателя обязательных для исполнения предписаний в случае очевидного нарушения трудового законодательства входит в полномочия государственного инспектора труда.

Что касается вмешательства во внутренние дела компании, то абз. 6 ч. 1 ст. 357 ТК РФ при осуществлении государственными инспекторами труда контрольных функций предоставляет им право:

предъявлять работодателям предписания об устранении нарушений трудового законодательства;

привлекать виновных к дисциплинарной ответственности;

отстранять их от должности в установленном порядке.

Даже явное нарушение работодателем трудового законодательства не позволит недобросовестному сотруднику получить зарплату дважды

Пример, когда явное нарушение трудового законодательства работодателя не повлияло на оценку судом недобросовестного поведения сотрудника, попытавшегося получить зарплату дважды. Юрисконсульт районной больницы обратился в суд с требованием выплаты работодателем задолженности по зарплате, процентов, морального вреда, а также судебных расходов на оплату юридических услуг. Суд первой инстанции в иске юрисконсульту отказал. Не поддержала его и апелляция.

Как выяснилось из пояснений ответчика в лице главврача больницы, юрисконсульт обратился с заявлением о перечислении ему заработной платы не на его карту, а на карту руководителя контрактной службы больницы. Столь странную просьбу юрисконсульт объяснил блокировкой его банковской карты. Несмотря на явное нарушение трудового законодательства, требующего выплату заработка непосредственно работнику, ответчиком был издан приказ о перечислении всех полагающихся средств на карту, принадлежащую другому сотруднику.

Суд указал, что принятие и исполнение приказа о перечислении заработной платы истца на расчетный счет другого работника не является основанием для удовлетворения заявленных требований юрисконсульта о выплате ему заработной платы повторно.

Как следует из материалов дела, в отношении истца имелось пять исполнительных производств. Он был заинтересован в получении заработной платы со счета другого работника.

Из пояснений свидетелей следует, что истец без каких-либо претензий получал заработную плату с расчетного счета другого работника больницы.

Довод жалобы, что представленные ответчиком счета и выписки не содержат сведений о перечисленных на счет другого сотрудника денежных средств в виде заработной платы истца, суд отклонил. Сыграло роль и объяснение бухгалтера расчетной группы, утверждавшей, что при перечислении заработной платы истца на расчетный счет другого сотрудника не было оснований и возможности указать в назначении платежа имя истца, поскольку счет является именным и принадлежит его владельцу, и указание разных фамилий в одном платежном поручении недопустимо.

Ни одна из сторон не оспаривала, что препятствий со стороны работодателя в ежемесячном получении расчетных листков работниками больницы не имелось.

При этом истец, обращаясь в суд, просил о взыскании разных сумм задолженности, противореча своей же позиции и не приведя соответствующих расчетов.

Учитывая все эти факты, суд поддержал добросовестного работодателя.

Апелляционное определение Верховного суда Республики Бурятия от 10.05.2017 по делу № 33-1865/2017

Как работодателю себя обезопасить

Итак, чтобы избежать обвинений в зарплатном рабстве, работодателям необходимо:

прописать возможность выплаты заработной платы в безналичной форме в коллективном или трудовом договоре;

при приеме нового сотрудника уведомить об имеющихся у него правах и предложить представить реквизиты его карты для зачисления зарплаты именно на нее, так компания избавит себя от дальнейших споров, поскольку возможность была предоставлена сразу;

не навязывать работнику конкретных банков, в том числе под угрозой расторжения трудового договора или иных неблагоприятных последствий;

выбирая банк для зарплатного проекта, работодатель не вправе ограничивать права работника;

не чинить препятствий для выбора работником нужного ему банка и не отказывать в приеме заявлений о перечислении зарплаты в другой банк;

помнить о том, что работник вправе подать заявление о смене кредитной организации за 5 рабочих дней до выплаты зарплаты и может подавать заявления на протяжении всего периода работы в организации;

знать, что в случае отказа в смене банка работник вправе обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, Федеральную службу по труду и занятости или в суд;

знать, что за отказ в перечислении средств в указанный работником банк трудовые инспекции налагают штрафы по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, составляющие от 30 до 50 тыс. рублей;

знать, что при наличии заявлений от работников и установленного факта отказа в переводе зарплаты на указанный счет штрафы отменить по суду не удастся, вне зависимости от того, прописаны условия выплаты в коллективных и трудовых договорах или нет. Есть случай, когда суд, невзирая на явное нарушение трудового законодательства, не стал наказывать работодателя за перечисление зарплаты на счет, не принадлежащий работнику, но указанный в его заявлении.

В будущем в КоАП РФ может появиться отдельно прописанная ответственность за зарплатное рабство по 6 ст. 5.27, выражающаяся в штрафе для юрлиц, достигающем 50 тыс. рублей. Хорошей новостью для организаций будет принятие законопроекта, продлевающего срок уведомления работником о смене банка с пяти рабочих до 15 календарных дней.

Статья Бурцевой А.Ю., редактора журнала «Время Бухгалтера»