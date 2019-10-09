Работодатель заставляет сотрудников покупать ККТ

В июле завершилась третья волна перехода на ККТ, которая захлестнула много организаций, работающих с наличкой.

Между тем на покупку ККТ нужны деньги. К вопросу «где их взять» некоторые организации подошли с креативом.

На портал Роструда «Онлайнинспекция.рф» обратился сотрудник бюджетной организации (дома культуры). На совещании сотрудникам заявили, что нужно в обязательном порядке и за свои деньги покупать кассовый аппарат.

Роструд ответил, что такое требование работодателя неправомерно. Если кассовый аппарат необходим сотруднику для выполнения трудовой функции, то таким аппаратом работодатель обязан за свой счет обеспечить работника.