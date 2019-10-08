Рейтинг. У какого банка самый длинный платежный день

Агентство маркетинговых исследований и консалтинга InDepth провело разбор, чтобы выявить банк с самым длительным банковским операционным днем для малого и среднего бизнеса.
Операторы колл-центров звонили клиентам банков и спрашивали о длительности банковского операционного дня для юридического лица при переводе контрагенту в другой банк. В ходе исследования методом телефонного опроса были собраны данные по 29 банкам, вошедшим в список крупнейших банков России по данным ЦБ РФ (за исключением банков, не предлагающих услуги РКО для ИП или не обслуживающих ИП и юридических лиц в Москве).
Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников.
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