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Рейтинг. У какого банка самый длинный платежный день

Агентство маркетинговых исследований и консалтинга InDepth провело разбор, чтобы выявить банк с самым длительным банковским операционным днем для малого и среднего бизнеса.

Операторы колл-центров звонили клиентам банков и спрашивали о длительности банковского операционного дня для юридического лица при переводе контрагенту в другой банк. В ходе исследования методом телефонного опроса были собраны данные по 29 банкам, вошедшим в список крупнейших банков России по данным ЦБ РФ (за исключением банков, не предлагающих услуги РКО для ИП или не обслуживающих ИП и юридических лиц в Москве).

Банком с самым длинным платежным днем оказался Тинькофф. В пятерке — Альфа-банк, Открытие, Совкомбанк, МКБ и Ситибанк.

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