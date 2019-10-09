Каким должен быть документ из гостиницы для командировочных

Расходы на командировку должны отвечать критериям пункта 1 статьи 252 НК РФ, а именно:

· должны быть экономически обоснованны;

· подтверждены документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ;

· произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

При этом для целей налога на прибыль организаций под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.

Об этом напоминает Минфин в письме № 03-03-06/1/74132 от 26.09.2019.

Таким образом, для целей налогообложения прибыли расходы на проживание работника в гостинице при пребывании в служебной командировке должны быть подтверждены документами, свидетельствующими о фактически осуществленных затратах (подтверждающими оплату проживания) и оформленными в соответствии с законодательством РФ.

При этом нарушение гостиницей соответствующих норм отраслевого законодательства РФ само по себе не свидетельствует об отсутствии расходов налогоплательщика.