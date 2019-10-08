Вырастут налоги на малый бизнес? Неправда. Далеко не у всех

Налоги для малого бизнеса увеличивают почти на 5% — такими заголовками пугают сегодня российские СМИ. Давайте разберемся, так ли это.

На самом деле речь идет о проекте Минэкономразвития по коэффициентам-дефляторам для налогов на 2020 год. Будет повышено четыре коэффициента — для ЕНВД, ПСН, торгового сбора и НДФЛ.

НДФЛ

Куда применяется коэффициент при расчете НДФЛ, многие бухгалтеры даже не знают, поскольку не все имеют дело с иностранными работниками. Иностранцы уплачивают фиксированные авансовые платежи (ст. 227.1 Налогового кодекса). Именно при их расчете и используется коэффициент-дефлятор. Фиксированную сумму платит иностранный гражданин, а не работодатель, поэтому к налогам бизнеса она отношения не имеют.

Размер фиксированных авансовых платежейподлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда.



Этот сбор, увы, малый бизнес платит, но только в Москве. При этом коэффициент применяется только в одном случае — расчете торгового сбора у розничных рынков. Всего в Москве в реестре 27 таковых. Может некоторые из них и подходят под параметры малого предприятия, но делать вывод о повышении торгового сбора у всех плательщиков только потому, что он вырастет у десятка управляющих компаний, несколько странно.

Патентная система налогообложения (ПСН)

Очень распространенная система налогообложения у малого бизнеса. Но дело в том, что повышается не размер потенциального дохода для расчета патента, а максимально возможный потенциальный доход. Т.е. региональные власти могут увеличивать максимально возможный потенциальный доход, указанный в НК (пп.2.1 п.8 ст. 346.43) в установленных кодексом пределах. Но ежегодно этот максимум можно индексировать на коэффициент-дефлятор. Таким образом, стоимость самого патента у большинства предпринимателей не вырастет.

ЕНВД

А вот с вмененкой все печально. 2020 год последний год, когда будет применяться эта система налогообложения. Более того, многие организации и ИП потеряют право применять ЕНВД уже с 1 января будущего года (подробности тут). И повышение коэффициента-дефлятора действительно увеличит налог на 4,9%. В 2019 году коэффицент равен 1,915, а в 2020 будет уже 2,009. При этом прогнозируемая инфляция на следующий год оказывается меньше — всего 4%

Таким образом, пугающие бизнесменов заголовки СМИ касаются только тех, кто применяет ЕНВД. Но им, напоминаем, и так осталось недолго.