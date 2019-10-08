Клерк.Ру

Вырастут налоги на малый бизнес? Неправда. Далеко не у всех

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Налоги для малого бизнеса увеличивают почти на 5%  такими заголовками пугают сегодня российские СМИ. Давайте разберемся, так ли это.

На самом деле речь идет о проекте Минэкономразвития по коэффициентам-дефляторам для налогов на 2020 год. Будет повышено четыре коэффициента  для ЕНВД, ПСН, торгового сбора и НДФЛ.

НДФЛ

Куда применяется коэффициент при расчете НДФЛ, многие бухгалтеры даже не знают, поскольку не все имеют дело с иностранными работниками. Иностранцы уплачивают фиксированные авансовые платежи (ст. 227.1 Налогового кодекса). Именно при их расчете и используется коэффициент-дефлятор. Фиксированную сумму платит иностранный гражданин, а не работодатель, поэтому к налогам бизнеса она отношения не имеют.

Отключить рекламу

Размер фиксированных авансовых платежейподлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда.
 

Торговый сбор

Этот сбор, увы, малый бизнес платит, но только в Москве. При этом коэффициент применяется только в одном случае — расчете торгового сбора у розничных рынков. Всего в Москве в реестре 27 таковых. Может некоторые из них и подходят под параметры малого предприятия, но делать вывод о повышении торгового сбора у всех плательщиков только потому, что он вырастет у десятка управляющих компаний, несколько странно.

Патентная система налогообложения (ПСН)

Отключить рекламу

Очень распространенная система налогообложения у малого бизнеса. Но дело в том, что повышается не размер потенциального дохода для расчета патента, а максимально возможный потенциальный доход. Т.е. региональные власти могут увеличивать максимально возможный потенциальный доход, указанный в НК (пп.2.1 п.8 ст. 346.43) в установленных кодексом пределах. Но ежегодно этот максимум можно индексировать на коэффициент-дефлятор.  Таким образом, стоимость самого патента у большинства предпринимателей не вырастет.

ЕНВД

А вот с вмененкой все печально. 2020 год последний год, когда будет применяться эта система налогообложения. Более того, многие организации и ИП потеряют право применять ЕНВД уже с 1 января будущего года (подробности тут). И повышение коэффициента-дефлятора действительно увеличит налог на 4,9%. В 2019 году коэффицент равен 1,915, а в 2020 будет уже 2,009. При этом прогнозируемая инфляция на следующий год оказывается меньше  всего 4%

Отключить рекламу

Таким образом, пугающие бизнесменов заголовки СМИ касаются только тех, кто применяет ЕНВД. Но им, напоминаем, и так осталось недолго

 

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.

Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Налоговое право, НК РФ»

Все семинары по теме Налоговое право, НК РФ