Как правильно дробить отпуск на части: разъяснение Минтруда

Согласно ст. 125 ТК РФ по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

А что, если сотруднику предоставляется 14 дней отпуска, но за разные рабочие года (7 7)?

Минфин в письме № 14-2/ООГ-6958 от 24.09.2019 пояснил, что отпуск предоставляется за текущий рабочий год, следовательно 14 календарных дней предоставляются именно за текущий рабочий год.

Неиспользованные дни отпуска в предыдущий рабочий год могут быть присоединены к отпуску за текущий рабочий год.

ТК не решает вопроса о том, на сколько частей может быть разделен отпуск. Следовательно, по взаимной договоренности сторон трудового договора отпуск может быть разделен на несколько частей, но при этом одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

При этом при разделении отпуска на части не рекомендуется чрезмерно дробить отпуск. Иначе работник не сможет воспользоваться отдыхом для восстановления своей трудоспособности.