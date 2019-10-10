Клерк.Ру

Когда начнут маркировать парфюм

На федеральном портале опубликован проект Постановления Правительства об утверждении правил маркировки духов и туалетной воды.

Участники оборота будут должны зарегистрироваться в ГИС мониторинга с 1 декабря 2019 по 31 марта 2020 года либо после 31.03.2020 в течение 7 дней с момента начала деятельности, связанной с парфюмом.

С 1 июля 2020 в информационную систему будут вводиться данные о товарах.

При наличии по состоянию на 1 июля 2020 нереализованной парфюмерной продукции, введенной в оборот до 1 июля 2020 в срок до 1 сентября 2020 должна быть осуществлена ее маркировка.

До 1 августа 2020 должна быть осуществлена маркировка парфюмерной продукции, ввезенной в РФ после 1 июля 2020, но приобретенной до 1 июля 2020.

Участники оборота парфюмерной продукции  вправе наносить средства идентификации на потребительскую упаковку или этикетку парфюмерной продукции с 1 апреля 2020 года.

При этом маркировка является обязательной с 1 июля 2020 года.

На территории РФ ввод в оборот парфюмерной продукции без нанесения на нее средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке, а также оборот и вывод из оборота парфюмерной продукции, не маркированной средствами идентификации, допускается до 1 июля 2020 года.

Напомним, в настоящее время проходит эксперимент по маркировке духов. Он продлится до 30 ноября 2019 включительно.

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