С 1 июля начинается эксперимент по маркировке духов

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 26.06.2019 № 814 «О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации духов и туалетной воды на территории Российской Федерации».

Эксперимент пройдет с С 1 июля 2019 г. по 30 ноября 2019 г. С 1 декабря 2019 г. маркировка станет обязательной.



Цели эксперимента:

апробация полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации духов и туалетной воды для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту духов и туалетной воды, в том числе контрафактных, а также для повышения собираемости таможенных и налоговых платежей;

организация эффективного взаимодействия органов государственной власти, в том числе контрольных органов, с производителями, импортерами духов и туалетной воды и организациями оптовой и розничной торговли;

осуществление участниками эксперимента первичного наполнения подсистемы национального каталога маркированных товаров информационной системы мониторинга на основании состава сведений о товаре, позволяющих однозначно идентифицировать товарную единицу духов и туалетной воды и т.д.

Участниками эксперимента являются:

уполномоченные органы;

участники оборота духов и туалетной воды (на добровольной основе);

общество с ограниченной ответственностью «Оператор-ЦРПТ» как оператор государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

В начале года Российская парфюмерно-косметическая ассоциация предупреждала, что введение обязательной маркировки духов может привести к дефициту. Производители не изготавливают продукцию исключительно для одного рынка. поэтому они не будут вкладываться в оборудование, если доходы от реализации парфюма не покроют издержек.