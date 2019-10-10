Работодатель оплачивает пособие по любому больничному. С ошибками документа разбирается ФСС

Суд решил, что работодатели не несут ответственности за оформление больничных листков.

Работодатели обязаны выплатить работнику пособие, даже если больничный лист оформлен неправильно. А ФСС обязан это пособие возместить и уже самостоятельно разбираться с медицинской организацией, допустившей нарушение. Такой вывод содержится в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 15.08.2019 № Ф05-12740/2019.

При выездной проверке ФСС установил, что лист нетрудоспособности, в нарушение правил, был выдан без проведения осмотра. Такой листок, по мнению фонда, не является надлежащим основанием для выплаты сотруднику пособия по временной нетрудоспособности, поэтому работодателю отказали в возмещении расходов. Организация с этим не согласилась и подапа в суд. Спорная сумма, заметим, составляла всего лишь 1835 рублей.

По мнению компании, она не отвечает за оформление больничных листов и отказывать сотруднику в выплате пособия права не имеет. В противном случае это будет считаться нарушением трудовых прав сотрудника, гарантированных ТК РФ.

Суды поддержали работодателя, указав на то, что ФСС наделен правом предъявлять иски непосредственно к медицинским организациям о возмещении суммы расходов на страховое обеспечение по необоснованно выданным или неправильно оформленным листкам нетрудоспособности.

Таким образом, законодатель предусмотрел, что негативные последствия несоблюдения медицинскими учреждениями требований законодательства возлагаются непосредственно на эти учреждения, а не на страхователя, который в отличие от страховщика правом контроля правильности оформления и соблюдения порядка выдачи листков нетрудоспособности медицинскими организациями не наделен.

Все три судебные инстанции поддержали работодателя, ФСС не удалось обжаловать решения суда.