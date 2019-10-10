Вырастет ответственность за неуплату алиментов

У злостных алиментщиков больше не получится уходить от уголовной ответственности. Минюст готовит законопроект, который исключает рабочую схему.

Сегодня отец или мать могут перечислять редкие и мизерные выплаты в пользу ребенка, и их к уголовной ответственности не привлекают. Минюст собирается ужесточить для таких родителей ответственность.

Речь идет об изменениях в ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Норма устанавливает ответственность за неуплату алиментов, если это деяние было совершено неоднократно. Сейчас в возбуждении уголовного дела могут отказать, если должник изредка, нерегулярно, но все же переводит хоть что-то. При этом размер выплат ниже того, который установлен решением суда по выплате алиментов или другими документами.

Поправки также будут касаться и алиментов на нетрудоспособных родителей.