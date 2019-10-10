Клерк.Ру

Вырастет ответственность за неуплату алиментов

У злостных алиментщиков больше не получится уходить от уголовной ответственности. Минюст готовит законопроект, который исключает рабочую схему.

Сегодня отец или мать могут перечислять редкие и мизерные выплаты в пользу ребенка, и их к уголовной ответственности не привлекают. Минюст собирается ужесточить для таких родителей ответственность.

Речь идет об изменениях в ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Норма устанавливает ответственность за неуплату алиментов, если это деяние было совершено неоднократно. Сейчас в возбуждении уголовного дела могут отказать, если должник изредка, нерегулярно, но все же переводит хоть что-то. При этом размер выплат ниже того, который установлен решением суда по выплате алиментов или другими документами.

Поправки также будут касаться и алиментов на нетрудоспособных родителей. 

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.

Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Уголовное право, УК РФ»

Все семинары по теме Уголовное право, УК РФ