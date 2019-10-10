Клерк.Ру

Финансовая пирамида скрывается под видом отделения Сбербанка

Очень лихо сработала и уже завершает бизнес финансовая пирамида Сберагро, пишет канал «Банкста». Компания копировала корпоративный стиль Сбербанка, который был похож на его агроподразделение.

Сберагро собирала деньги по всей Москве, а деятельность сразу была подозрительной и напоминала финансовую пирамиду. Сберагро размещала рекламу в газете Вечерняя Москва (излюбленное место для продвижения пирамид среди пенсионеров), у нее было страхование от компании Орбита (серийный страховщик многих действующих пирамид), баланс нарисован и самое главное — обещанные ставки в районе 12-23% (в 2-4 раза больше, чем в банке). Компания явно рассчитана на обман пенсионеров — в ее офисе разложены яйца и творог, которые она якобы выпускает.

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Запись с сайта СберАгро.

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