Изменятся правила продажи алкоголя в онлайн-магазинах

Минфин России в ближайшее время внесет в правительство проект закона об интернет-торговле алкоголем.

Об этом сообщил в кулуарах заседания правления Российского союза промышленников и предпринимателей глава Минфина Алексей Сазонов.

«Вот сейчас я приду и буду заниматься интернет-торговлей. Должны внести, у нас все готово. Осталось ряд технических моментов. В ближайшее время (внесем)», — цитирует представителя Минфина ТАСС.

Сазанов подтвердил, что законопроект предполагает поэтапное введение разрешений на продажу алкоголя в онлайн. Сначала право на такую торговлю получат производители, потом оптовые компании. Дойдет ли очередь до розничных продавцов, будет понятно после проведенного мониторинга работы алкогольных онлайн-магазинов.

Изначально планировалось, что закон о легализации онлайн-продажи алкоголя вступит в силу с 1 января 2019 года, однако он так и не был принят. Предполагалось, что до 2020 года продавать через интернет можно будет только вино, шампанское, пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

Как пояснял ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин, законопроект вызвал разногласия в правительстве. В частности, в кабмине полагают, что разрешение продажи алкогольной продукции в интернете будет способствовать увеличению ее потребления.

Сейчас любая дистанционная торговля алкоголем запрещена, однако продавцы этой продукции придумывают различные схемы, чтобы этот запрет обойти.