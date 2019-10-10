Изменятся правила продажи алкоголя в онлайн-магазинах

Минфин России в ближайшее время внесет в правительство проект закона об интернет-торговле алкоголем.
Об этом сообщил в кулуарах заседания правления Российского союза промышленников и предпринимателей глава Минфина Алексей Сазонов.
«Вот сейчас я приду и буду заниматься интернет-торговлей. Должны внести, у нас все готово. Осталось ряд технических моментов. В ближайшее время (внесем)», — цитирует представителя Минфина ТАСС.Сазанов подтвердил, что законопроект предполагает поэтапное введение разрешений на продажу алкоголя в онлайн. Сначала право на такую торговлю получат производители, потом оптовые компании. Дойдет ли очередь до розничных продавцов, будет понятно после проведенного мониторинга работы алкогольных онлайн-магазинов.
Изначально планировалось, что закон о легализации онлайн-продажи алкоголя вступит в силу с 1 января 2019 года, однако он так и не был принят. Предполагалось, что до 2020 года продавать через интернет можно будет только вино, шампанское, пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.
Как пояснял ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин, законопроект вызвал разногласия в правительстве. В частности, в кабмине полагают, что разрешение продажи алкогольной продукции в интернете будет способствовать увеличению ее потребления.
Сейчас любая дистанционная торговля алкоголем запрещена, однако продавцы этой продукции придумывают различные схемы, чтобы этот запрет обойти.
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