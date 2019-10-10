Изменения по НДФЛ для налоговых резидентов пока откладываются

Минфин готов отложить реформу налогового резидентства, если ее не поддержит крупный бизнес, заявил Антон Силуанов на заседании правления РСПП.

Напомним, ранее министерство предложило сократить до 90 дней срок, который бизнесмен должен проводить в России, чтобы считаться ее налоговым резидентом.

Сейчас, чтобы «утратить связь» с Россией и не платить налоги, достаточно провести в стране менее 183 дней в год. Многие предприниматели пользуются этим, чтобы не отчитываться ФНС об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли.

«Если эта идея не найдет поддержки — оставим ее до лучших дней. Все будет зависеть от того, как пройдут дискуссии с бизнесом», — цитирует «Интерфакс» слова Силуанова.

Говоря о предложении уравнять ставку НДФЛ для нерезидентов со ставкой для граждан РФ (13 % вместо текущих 30 %), министр пообещал, что оно будет реализовано и, вероятно, вступит в силу с 2021 года.