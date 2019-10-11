Клерк.Ру

Сбербанк отменит комиссию в 2020 году

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Сбербанк намерен в скором времени отказаться от комиссии за внутренние переводы. Процесс планируется запустить в 2020 году, ссылаясь на Германа Грефа пишут РИА Новости.

Отдельно Греф подчеркнул, что с ним отмену банковского роуминга никто не обсуждал, но банк уже готовится к этому, проводит «эксперименты».

«Будет раскатка других решений, которые мы сейчас не хотим анонсировать, которые уберут эту оплату», — пообещал он.

Напомним, что вчера, премьер-министр Медведев объявил, что комиссии при банковских переводах между регионами нужно упразднить.

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