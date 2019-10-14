Для оплаты отцу больничного по уходу за ребенком не нужна справка с работы матери

Работник представил листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком (возраст ребенка 1 год 5 месяцев). Однако бухгалтер для оплаты больничного требует от работника представить подтверждение факта непосредственного ухода за ребенком при получении листка нетрудоспособности, а также представить справку о том, что мать ребенка не использует отпуск по уходу за данным ребенком до достижения им возраста трех лет.

Законны ли требования бухгалтера? С таким вопросом в Роструд обратился пользователь портала «Онлайнинспекция.рф».

Работодатель не вправе требовать подтверждение факта ухода за ребенком, ответил Роструд.

Листок нетрудоспособности является основанием для выплаты пособия. Работник не обязан подтверждать правомерность выдачи больничного. Для получения пособия по уходу за больным ребенком предоставлять справку с места работы матери не нужно, поскольку листок нетрудоспособности не выдается в период отпуска по уходу за ребенком.

Если мать ребенка, находясь в отпуске по уходу за ребенком, не может осуществлять уход за ним во время болезни (например, в силу своей болезни), то листок нетрудоспособности должен быть выдан лицу, фактически осуществляющему уход за больным ребенком.