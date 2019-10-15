Чем беременная сотрудница может подтвердить факт посещения врача в рабочее время

Согласно ст. 254 ТК РФ при прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских организациях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту работы.
Но чем подтвердить, что женщина была именно у врача? Дело в том, что законодательство не устанавливает перечень документов, которые должна предоставить беременная женщина для оплаты времени посещения врача в рабочее время.
На портал «Онлайнинспекция.рф» обратилась беременная женщина которая для получения оплаты в связи с отсутствием на работе по причине посещения поликлиники предоставила следующие документы:
· результаты УЗИ;
· направления на анализы.
Однако работодателя такие документы не устроили, и он требует справку от врача.
На практике работница пишет заявление и предоставляет справку из медицинской организации о дате и времени посещения врача, отметили в Роструде. Вместе с тем копия результатов УЗИ с указанием даты обследования, и копия направлений на сдачу анализов (с подписью и печатью врача) является доказательством прохождения обследования. Работодатель обязан оплатить это время.
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