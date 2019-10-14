Инвестиционный вычет по налогу на прибыль не применяется к лизинговым ОС

В соответствии с пунктом 1 статьи 286.1 НК налогоплательщик имеет право уменьшить суммы налога на прибыль (в части регионального бюджета) на установленный статьей 286.1 НК инвестиционный налоговый вычет.

Право на применение инвестиционного налогового вычета применительно к объектам основных средств, относящимся к организациям или ее обособкам, расположенным на территории соответствующего субъекта РФ, устанавливается законом данного субъекта.

Согласно подпунктам 1 и 2 пункта 2 статьи 286.1 НК инвестиционный налоговый вычет составляет не более 90 % суммы расходов, связанных с ОС.

К вышеуказанным расходам в общем случае относятся расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку ОС и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования.

При этом инвестиционный налоговый вычет не применяется к объектам основных средств, являющимся предметом лизинга.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/72537 от 20.09.2019.