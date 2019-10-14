Клерк.Ру

Мигрантов запишут в самозанятые

Людям без гражданства России дадут право применять налог на профессиональный доход. Речь о мигрантах из Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Украины и Азербайджана. Налоговый эксперимент инициировал Минфин, пишут «Известия».

Эксперты считают, возможность воспользоваться льготным налоговым режимом привлечет новых легальных трудовых мигрантов. Режим самозанятости выгоден с точки зрения налогообложения — нет необходимости скрываться от полицейских. Возможно, одновременно власти изменят и режим пребывания в стране для таких самозанятых.

Напомним, что режим самозанятых чиновники хотят распространить на все регионы

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.

Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Налоги самозанятых»

Все семинары по теме Налоги самозанятых