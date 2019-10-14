Мигрантов запишут в самозанятые

Людям без гражданства России дадут право применять налог на профессиональный доход. Речь о мигрантах из Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Украины и Азербайджана. Налоговый эксперимент инициировал Минфин, пишут «Известия».

Эксперты считают, возможность воспользоваться льготным налоговым режимом привлечет новых легальных трудовых мигрантов. Режим самозанятости выгоден с точки зрения налогообложения — нет необходимости скрываться от полицейских. Возможно, одновременно власти изменят и режим пребывания в стране для таких самозанятых.

Напомним, что режим самозанятых чиновники хотят распространить на все регионы.