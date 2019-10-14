Клерк.Ру

О чем думают бухгалтеры в понедельник

О новой жизни? Угадали?

Сегодня именно тот понедельник, с которого вы собирались открыть чистый лист. С переездом в другой город, утренней планкой и прессом живота, поиском половины или разводом, мы вам не поможем. Но у нас есть супер курсы за полцены на случай, если вы давно мечтаете пойти учиться с нуля или прокачать знания по своей теме. Только сегодня и завтра продаются последние купоны на скидку в 50 на ВСЕ курсы «Клерка»:

 
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Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

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