У нас мега sale. Все курсы для бухгалтеров, директоров и ИП с 50 % скидкой

У нас повод для гордости: в пятницу в Центре обучения «Клерка» зарегистрировался 500 слушатель.В честь этого на две недели мы замутили гигантскую распродажу. Все курсы в полцены. Правда, скидочных купонов всего 100.

Обучение на всех курсах полностью дистанционно, выдаем сертификат.

Итак, что у нас из вкусненького на распродаже:

Курс про идеальные кадровые документы, к которым не придерешься Очень популярный курс про кадровый учет. Научитесь: как организовать учет с нуля;

какие документы должны быть обязательно;

какие ошибки вырастут в огромные штрафы. Кадровые документы — это одновременно и первичные учетные документы для бухгалтерского и налогового учета. А значит, от их оформления зависит, снимут вам налоговики расходы и ждут ли вас штрафы. Ну, и еще вечный вопрос руководителя: «Кто виноват?». После окончания курса будете: разбираться в трудовом законодательстве;

влегкую улаживать споры между сотрудниками и работодателем;

грамотно объяснять права и обязанности работникам и руководителю. Хочу купить за 3725 вместо 7450 руб.

Курс про то, как бухгалтеру справить с дебиторкой и стать круче в глазах директора У нас новый очень полезный для бухгалтеров (и не только!) курс: «Все про управление дебиторской задолженностью для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки». Научим работать с дебиторкой и без юридической нудятины разбираться в том, как заставить контрагента заплатить причитающееся. Создавали курс для бухгалтеров. Но он подойдет и индивидуальным предпринимателям, и директорам. Курс стартует 10 октября. Дебиторская задолженность — это вечная головная боль. Она ухудшает финансовое состояние компании. И все бы ничего. Но бухгалтеру на практике все равно приходится бороться с дебиторкой (начальство велит, куда денешься...). Бухгалтер тратит время и нервы на обзвон должников, составление писем и претензий, хотя у него куча другой работы. Он отвечает на назойливые звонки и краснеет от требований оплатить счета, хотя денег нет из-за просроченной дебиторки. Научитесь: Как отсечь ненадежных контрагентов еще до заключения договора

Когда лучше требовать предоплату или досрочную оплату по договору

Как правильно оформлять первичные документы, чтобы выиграть любой судебный спор

В каких случаях обязательна досудебная претензия и как ее правильно составить

Как успешно судиться без посещения суда

Как быстро исполнить решение суда

Как взыскать долг с ликвидированного должника

Как взыскать долг, если должник банкрот

Как передать долг коллекторам или продать его Хочу купить за 3497 вместо 6994 руб.

Курс про налоговые проверки Наш легендарный курс «Налоговые проверки. Тактика защиты» от бывшего работника ОБЭП, а ныне успешного налогового консультанта Ивана Кузнецова. Он знает все про «азарт охотника» у налоговиков, про то, как ему противостоять. Научитесь: правильно вести себя на допросах и при выемках;

правильно отвечать на требования налоговиков;

как защититься от уголовки и субсидиарки. Хочу купить за 2750 вместо 5500 руб.

Курс про то, как разобраться в учете Курс идеален для директоров, ИП и бухгалтеров, которые успели подзабыть основы: «Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров» Сергея Верещагина. Это один из лучших специалистов страны в учете. Краткий курс бухгалтерско-налогового ликбеза про баланс, план счетов, типы финансово-хозяйственных операций, учёт основных средств и амортизацию, про проводки для начисления ЗП. Коснемся и налогов, конечно. Нет, всему учету не научим. Да, будете уверенно разбираться в главном. Хочу купить за 3350 вместо 6700 руб.