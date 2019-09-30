У нас мега sale. Все курсы для бухгалтеров, директоров и ИП с 50 % скидкой

У нас повод для гордости: в пятницу в Центре обучения «Клерка» зарегистрировался 500 слушатель.В честь этого на две недели мы замутили гигантскую распродажу. Все курсы в полцены. Правда, скидочных купонов всего 100.
Обучение на всех курсах полностью дистанционно, выдаем сертификат.
Итак, что у нас из вкусненького на распродаже:
Курс про идеальные кадровые документы, к которым не придерешься
Очень популярный курс про кадровый учет.
Научитесь:
- как организовать учет с нуля;
- какие документы должны быть обязательно;
- какие ошибки вырастут в огромные штрафы.
Кадровые документы — это одновременно и первичные учетные документы для бухгалтерского и налогового учета. А значит, от их оформления зависит, снимут вам налоговики расходы и ждут ли вас штрафы. Ну, и еще вечный вопрос руководителя: «Кто виноват?».
После окончания курса будете:
- разбираться в трудовом законодательстве;
- влегкую улаживать споры между сотрудниками и работодателем;
- грамотно объяснять права и обязанности работникам и руководителю.
Курс про то, как бухгалтеру справить с дебиторкой и стать круче в глазах директора
У нас новый очень полезный для бухгалтеров (и не только!) курс:
«Все про управление дебиторской задолженностью для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки».
Научим работать с дебиторкой и без юридической нудятины разбираться в том, как заставить контрагента заплатить причитающееся.
Создавали курс для бухгалтеров. Но он подойдет и индивидуальным предпринимателям, и директорам. Курс стартует 10 октября.
Дебиторская задолженность — это вечная головная боль. Она ухудшает финансовое состояние компании. И все бы ничего. Но бухгалтеру на практике все равно приходится бороться с дебиторкой (начальство велит, куда денешься...). Бухгалтер тратит время и нервы на обзвон должников, составление писем и претензий, хотя у него куча другой работы. Он отвечает на назойливые звонки и краснеет от требований оплатить счета, хотя денег нет из-за просроченной дебиторки.
Научитесь:
- Как отсечь ненадежных контрагентов еще до заключения договора
- Когда лучше требовать предоплату или досрочную оплату по договору
- Как правильно оформлять первичные документы, чтобы выиграть любой судебный спор
- В каких случаях обязательна досудебная претензия и как ее правильно составить
- Как успешно судиться без посещения суда
- Как быстро исполнить решение суда
- Как взыскать долг с ликвидированного должника
- Как взыскать долг, если должник банкрот
- Как передать долг коллекторам или продать его
Курс про налоговые проверки
Наш легендарный курс «Налоговые проверки. Тактика защиты» от бывшего работника ОБЭП, а ныне успешного налогового консультанта Ивана Кузнецова.
Он знает все про «азарт охотника» у налоговиков, про то, как ему противостоять.
Научитесь:
- правильно вести себя на допросах и при выемках;
- правильно отвечать на требования налоговиков;
- как защититься от уголовки и субсидиарки.
Курс про то, как разобраться в учете
Курс идеален для директоров, ИП и бухгалтеров, которые успели подзабыть основы:
«Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров» Сергея Верещагина. Это один из лучших специалистов страны в учете.
Краткий курс бухгалтерско-налогового ликбеза про баланс, план счетов, типы финансово-хозяйственных операций, учёт основных средств и амортизацию, про проводки для начисления ЗП. Коснемся и налогов, конечно.
Нет, всему учету не научим. Да, будете уверенно разбираться в главном.
Курс о том, как бухгалтеру все успевать
Очень приятный и полезный курс «Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники». Это проверенная практикой система специально для бухгалтеров.
Вы научитесь:
- Как снизить стресс на работе;
- Как навести порядок и перестать работать по вечерам, в выходные, в отпуске;
- Как перестать бояться ошибок и быть уверенной в том, что все делаешь правильно;
- Как выстроить отношения с подчиненными, делегировать задачи и вместе с задачами передавать ответственность за результат;
- Где брать энергию для работы и больше времени проводить с семьей.
Автор — Ирина Морозова знает о ваших проблемах все. Она аттестованный аудитор, главный бухгалтер, финансовый директор, практикующий психолог.
Более 17 лет работает в финансовой сфере, а последние 7 лет занимается психологией.