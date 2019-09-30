Клерк.Ру
Клерк

У нас мега sale. Все курсы для бухгалтеров, директоров и ИП с 50 % скидкой

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У нас повод для гордости: в пятницу в Центре обучения «Клерка» зарегистрировался 500 слушатель.В честь этого на две недели мы замутили гигантскую распродажу. Все курсы в полцены. Правда, скидочных купонов всего 100.

Обучение на всех курсах полностью дистанционно, выдаем сертификат.

Итак, что у нас из вкусненького на распродаже:

Курс про идеальные кадровые документы, к которым не придерешься

Очень популярный курс про кадровый учет.

Научитесь:

  • как организовать учет с нуля;
  • какие документы должны быть обязательно;
  • какие ошибки вырастут в огромные штрафы.

Кадровые документы — это одновременно и первичные учетные документы для бухгалтерского и налогового учета. А значит, от их оформления зависит, снимут вам налоговики расходы и ждут ли вас штрафы. Ну, и еще вечный вопрос руководителя: «Кто виноват?».

После окончания курса будете:

  • разбираться в трудовом законодательстве;
  • влегкую улаживать споры между сотрудниками и работодателем;
  • грамотно объяснять права и обязанности работникам и руководителю.

Хочу купить за 3725 вместо 7450 руб.

 

Курс про то, как бухгалтеру справить с дебиторкой и стать круче в глазах директора

У нас новый очень полезный для бухгалтеров (и не только!) курс:

«Все про управление дебиторской задолженностью для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки».

Научим работать с дебиторкой и без юридической нудятины разбираться в том, как заставить контрагента заплатить причитающееся.

Создавали курс для бухгалтеров. Но он подойдет и индивидуальным предпринимателям, и директорам. Курс стартует 10 октября.

Дебиторская задолженность — это вечная головная боль. Она ухудшает финансовое состояние компании. И все бы ничего. Но бухгалтеру на практике все равно приходится бороться с дебиторкой (начальство велит, куда денешься...). Бухгалтер тратит время и нервы на обзвон должников, составление писем и претензий, хотя у него куча другой работы. Он отвечает на назойливые звонки и краснеет от требований оплатить счета, хотя денег нет из-за просроченной дебиторки.

Научитесь:

  • Как отсечь ненадежных контрагентов еще до заключения договора
  • Когда лучше требовать предоплату или досрочную оплату по договору
  • Как правильно оформлять первичные документы, чтобы выиграть любой судебный спор
  • В каких случаях обязательна досудебная претензия и как ее правильно составить
  • Как успешно судиться без посещения суда
  • Как быстро исполнить решение суда
  • Как взыскать долг с ликвидированного должника
  • Как взыскать долг, если должник банкрот
  • Как передать долг коллекторам или продать его

Хочу купить за 3497 вместо 6994 руб.

 

Курс про налоговые проверки

Наш легендарный курс «Налоговые проверки. Тактика защиты» от бывшего работника ОБЭП, а ныне успешного налогового консультанта Ивана Кузнецова.

Он знает все про «азарт охотника» у налоговиков, про то, как ему противостоять.

Научитесь:

  • правильно вести себя на допросах и при выемках;
  • правильно отвечать на требования налоговиков;
  • как защититься от уголовки и субсидиарки.

Хочу купить за 2750 вместо 5500 руб.

 

Курс про то, как разобраться в учете

Курс идеален для директоров, ИП и бухгалтеров, которые успели подзабыть основы:

«Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров» Сергея Верещагина. Это один из лучших специалистов страны в учете.

Краткий курс бухгалтерско-налогового ликбеза про баланс, план счетов, типы финансово-хозяйственных операций, учёт основных средств и амортизацию, про проводки для начисления ЗП. Коснемся и налогов, конечно.

Нет, всему учету не научим. Да, будете уверенно разбираться в главном.

Хочу купить за 3350 вместо 6700 руб.

 

Курс о том, как бухгалтеру все успевать

Очень приятный и полезный курс «Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники». Это проверенная практикой система специально для бухгалтеров.

Вы научитесь:

  • Как снизить стресс на работе;
  • Как навести порядок и перестать работать по вечерам, в выходные, в отпуске;
  • Как перестать бояться ошибок и быть уверенной в том, что все делаешь правильно;
  • Как выстроить отношения с подчиненными, делегировать задачи и вместе с задачами передавать ответственность за результат;
  • Где брать энергию для работы и больше времени проводить с семьей.

Автор — Ирина Морозова знает о ваших проблемах все. Она аттестованный аудитор, главный бухгалтер, финансовый директор, практикующий психолог.

Более 17 лет работает в финансовой сфере, а последние 7 лет занимается психологией.

Хочу купить за 1350 вместо 2700 руб.