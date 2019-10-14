Роструд требует двойной оплаты в ноябре

В ноябре нас ждут длинные выходные из-за праздника Дня народного единства. В связи с этим Роструд напоминает, что работодатель обязан оплатить в двойном размере работу в праздничный день или предоставить сотруднику день отдыха.

Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, рассказали РИА Новости представители ведомства. При этом должно быть издано официальное распоряжение или приказ.

Сдельщикам за выход в праздники должны платить не менее чем по двойным расценкам, а сотрудникам, чья работа оплачивается по тарифам, — не менее двойной ставки.

Работник по своему желанию может взять вместо оплаты лишний день отдыха. В Роструде уточнили, что это должен быть целый день, вне зависимости от количества фактически отработанных часов.

При этом просить выйти в праздничный день можно только для выполнения непредвиденных работ, от которых зависит нормальное функционирование организации, ее подразделений или индивидуального предпринимателя.

В то же время существует ряд ситуаций, при которых привлечь сотрудника к работе разрешается без его согласия. В их число входит предотвращение катастрофы или производственной аварии, а также устранение их последствий; предупреждение несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателей, государства или муниципалитета.

Привлечь сотрудника без его согласия можно также из-за введения чрезвычайного или военного положения и для неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств — из-за пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии — а также в других случаях, которые ставят под угрозу жизнь или комфорт людей.

Представителей творческих профессий можно привлекать к работе в выходные и праздники, если это предусмотрено коллективным договором или локальным документом, а профессия включена в специальный перечень, утвержденный правительством.

Есть также ряд категорий сотрудников, которых можно привлечь к работе в праздник только в особом порядке. Это инвалиды, женщины с детьми до трех лет, матери-одиночки и отцы-одиночки с детьми до пяти лет, работники с детьми-инвалидами или ухаживающие за больными членами семьи, опекуны и попечители несовершеннолетних.

Для их вызова в выходной или праздничный день работодатель должен убедиться, что это не повредит их здоровью, а также под подпись уведомить о праве на отказ.