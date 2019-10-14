Новый старый развод с банковскими картами

Людей всегда разводили на деньги, но меняются технологии – меняются подходы. Очередную схему, которую используют мошенники, рассказал «Финансовый Караульный».

Это современная версия истории с «потерянным» кошельком. Мошенник отходит от банкомата, но «забывает» в нем карточку. Следующий клиент обнаруживает карту, вытаскивает, зовет человека. А растяпа говорит, что только что с карты были сняты деньги. Тут же появляются два свидетеля, готовые подтвердить, как видели момент снятия денег с чужой карты. Мошенники запугивают долгими разбирательствами по факту кражи, ведь на карте теперь отпечатки пальцев. И разводят на деньги тех, кто не выдержит такого прессинга.

Отсюда вывод. Если увидели забытую карту в банкомате — не доставайте её. Дождитесь, пока банкомат «проглотит» карту или пусть владелец сам ее вытащит, даже если вам не сложно передать ее в руки. Не нажимайте кнопок отмены операции: свидетели будут давить на то, что вы перед банкоматом стояли, на клавиатуру нажимали, отпечатки ваши есть, а они все видели.

Если мошенники вас подловили, то вызывайте полицию. Разбираться с жуликами безопаснее через них.