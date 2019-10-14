Утвердили новые правила применения нулевой ставки НДС

Правительство утвердило правила применения ставки НДС 0% для чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.

Постановление от 10.10.2019 № 1308 имеет длинное название «Об утверждении Правил применения ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав в связи с осуществлением мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года UEFA (Union of European Football Associations), дочерним организациям UEFA, коммерческим партнерам UEFA, поставщикам товаров (работ, услуг) UEFA и вещателям UEFA, Российскому футбольному союзу, локальной организационной структуре, определенным Федеральным законом «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Правила предусматривают применение налоговой ставки НДС в размере 0% в отношении товаров (работ, услуг) и имущественных прав, приобретаемых организациями, путем возмещения налоговыми органами НДС, учтенного в цене товаров (работ, услуг) и имущественных прав и уплаченного при их покупке (пункт 2 Правил).

Пункты 3 — 12 Правил определяют порядок возмещения НДС, учтенного в цене товаров (работ, услуг) и уплаченного при их покупке.

Для случаев реализации налогоплательщиками товаров (работ, услуг) в связи с осуществлением мероприятий UEFA Евро 2020 иностранным организациям Правила предусматривают возможность применять налоговую ставку 0% без использования вышеуказанного механизма возмещения НДС, включенного в цену товара, и выставлять счета-фактуры с указанием налоговой ставки 0% (пункт 13 Правил). Это обусловлено особенностями деятельности по подготовке и проведению UEFA Евро 2020 года, в частности, отсутствием у UEFA и дочерней организации UEFA структурных подразделений и банковских счетов на территории Российской Федерации.

Пункты 14 — 17 Правил определяют применения налоговой ставки 0% при реализации товаров (работ, услуг) иностранным организациям без использования механизма возмещения НДС.

Постановление имеет обратную силу - оно применяется с 1 мая 2019 года. Связано это с тем, что налоговая ставка 0% применяется с даты вступления в силу Федерального закона № 101-ФЗ от 01.05.2019 г.