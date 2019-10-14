Налог на лодки. ФНС пояснила, как не платить налог с того, что им и так не облагается

С 1 января 2020 года весельные лодки, а также легкомоторные лодки с двигателем не выше пяти лошадиных сил, могут облагаться транспортным налогом.

Это следует из поправок, внесенных в Налоговый кодекс Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ. Из пункта 2 статьи 358, в котором перечислен необлагаемый налогом транспорт, исключили подпункт 1 «весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил». Однако не стоит так пугаться, платить налог за эти лодки не придется и вот почему.

Под налог будут попадать только те моторные лодки, которые зарегистрированы в Реестре маломерных судов (является частью ГИМС), ведь объект налогообложения должен быть зарегистрирован в установленном порядке. Однако не подлежат госрегистрации суда массой до 200 килограммов включительно и мощностью двигателя до восьми КВт включительно (10,88 л.с.). Если ваша моторная лодка случайно попала в реестр, хотя по всем параметрам не должна там находиться, надо обратиться в Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС с заявлением об исключении её. И тогда транспортный налог начисляться не будет.

Что касается весельных лодок, то они в принципе не подлежат госрегистрации и поэтому под налог не попадают. В правилах госрегистрации маломерных судов есть моторные лодки, а весельных или безмоторных просто нет.