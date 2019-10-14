10 причин, по которым Сбербанк блокирует счета

Критерии Сбербанка по блокировке счета, напоминает автор канала BlackAudit.
1. Регулярная выдача с расчетного счета крупных сумм на прочие цели.
2. Единовременное снятие крупной суммы, только что поступившей на расчетный счет.
3. Повторяющиеся однотипные сделки по снятию крупных сумм.
4. Использование бизнес-карты для снятия наличных.
5. Операции поступления и снятия наличных, проводимые в один день.
6. Снятие денег на прочие цели, которое несоразмерно с ведением бизнеса.
7. Операции, не имеющие экономического смысла (например, выплата шестизначной зарплаты в фирме с нулевой бухгалтерией).
8. Многочисленные вклады, открываемые на короткие сроки (до месяца), которые клиент закрывает, деньги снимает наличкой.
9. Совершаемые без видимых оснований переводы на счета другого банка, где действуют худшие условия (низкие ставки, высокие комиссии).
10. Операции, по которым невозможно установить стороны сделки.
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