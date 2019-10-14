10 причин, по которым Сбербанк блокирует счета

Над.К У нас много чего надо отменить. А преподают на основании учебников и пр. обучающих программ. А не... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Над.К А это тут причем? Вред здоровью потребителя какое отношение имеет к чьему либо дому и СанПинам? ... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Vladymir_Bogatyrev Тогда надо отменить всю нормативную документацию, в том числе и ГОСТы. А преподавать на основании... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Старый ворчун Правильное хранение и обработка - предмет преподавания в кулинарном техникуме (с), а не нормативн... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Старый ворчун А вымыть сам догадался? или сначала нашел соответствующий параграф в санпине?... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Vladymir_Bogatyrev Если будет доказано, что были нарушения СанПина. А на что ссылаться, типа "я всегда так дома дела... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Старый ворчун Когда компании т.н. "путинского повара" прошлой зимой массово травили детей в московских школах, ... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

geologov_12 Да-да.... Ценность и еще всякие слова. Есть еще понятие рыночной цены.Нулевая контора дороже 3т.р... Почему бухгалтерские компании должны прекратить продавать свое время

stropa Какой то бред пишут. Не стыдно господа уподобляться власти и считать копеечные житейски... Как, зачем и почему налоговая выводит из тени физиков

Над.К Какое вот это все имеет отношение к чиновникам и их дурацким требованиям?... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Над.К Налог не считается поквартально. Не бывает налога за 2 квартал, как и за 3 квартал. Вы сейчас сч... Инструкция для начинающего ИП на упрощенке 6 %

Vladymir_Bogatyrev Санпин, это не только яйца. Кстати правильное хранение и обработка их ни кому ещё вреда не принес... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Наталья Хот я не про автора картинки, а про то, кто поставил такую картинку на статью. Собственно, Борис озв... Разрывы по НДС и как с ними жить

РюмкаБезысходности Вычитают? Из зарплаты? В ТК внесли изменения, которые позволяют вот так взять и что-то удержать и... Новые правила для отпускных: выплачивать отпускные придется еще раньше

AAMihaylova Альтернатива, по аптекам переход на УСН будет раньше, в 2020-м, поскольку вводится маркировка все... Из-за отмены ЕНВД пересмотрят условия УСН и патента

НатальяС А то вы не в курсе, как работодатели делают: официально отпускные платят, а потом из другой части... Новые правила для отпускных: выплачивать отпускные придется еще раньше

РюмкаБезысходности Вы Ярослава Гашека не читали? Он очень точно, конкретно и полно высказался по поводу "онанистов п... Разрывы по НДС и как с ними жить

bebebo Помогите, пожалуйста, разобраться с пунктом №5.! ИП усн 6% без работников. Платил во втором кварт... Инструкция для начинающего ИП на упрощенке 6 %

msneg Наталья, это известная современная художница Anthea Hamilton. Картинка - с ее выставки в гал... Разрывы по НДС и как с ними жить

Наталья Хот кстати, картинку подбираю не я. Это редакторы стараются. Я лишь тексты пишу и в первоисточнике бо... Разрывы по НДС и как с ними жить

Наталья Хот Открыла свою статью сегодня утром на этом портале и глазам своим не верю... Разрывы по НДС и как с ними жить

понаехавший Тут "У кого чего болит тот о том и говорит" и картинки подбирает по своему пониманию прекрасного ... ... Разрывы по НДС и как с ними жить