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Изменятся правила выдачи материнского капитала

Пенсионный фонд будет выдавать сертификаты на материнский капитал по новому административному регламенту. Постановление Правления ПФ РФ от 31.05.2019 № 312п, зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2019.

Согласно регламенту, сертификат может быть оформлен на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Принятие решения о выдаче сертификата осуществляется в 15-дневный срок с даты приема соответствующего заявления со всеми необходимыми документами, в числе которых документы, подтверждающие:

  • место жительства (пребывания) или фактического проживания гражданина;
  • принадлежность ребенка к гражданству России;
  • рождение (усыновление) ребенка;
  • смерть женщины, родившей (усыновившей) детей, объявление ее умершей, лишение ее родительских прав;
  • отмену усыновления ребенка;
  • смерть, объявление умершими родителей (усыновителей), лишение родителей родительских прав;
  • совершение родителями (усыновителями) в отношении ребенка (детей) умышленного преступления против личности.

Перечисленные документы ПФР запрашивает в госорганах сам, однако граждане вправе представить их по собственной инициативе.

Заявление и документы могут быть поданы лично гражданином, через МФЦ, по почте, а также в форме электронного документа через портал госуслуг или «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.

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