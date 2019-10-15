Изменятся правила выдачи материнского капитала

Пенсионный фонд будет выдавать сертификаты на материнский капитал по новому административному регламенту. Постановление Правления ПФ РФ от 31.05.2019 № 312п, зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2019.
Согласно регламенту, сертификат может быть оформлен на бумажном носителе или в форме электронного документа.
Принятие решения о выдаче сертификата осуществляется в 15-дневный срок с даты приема соответствующего заявления со всеми необходимыми документами, в числе которых документы, подтверждающие:
- место жительства (пребывания) или фактического проживания гражданина;
- принадлежность ребенка к гражданству России;
- рождение (усыновление) ребенка;
- смерть женщины, родившей (усыновившей) детей, объявление ее умершей, лишение ее родительских прав;
- отмену усыновления ребенка;
- смерть, объявление умершими родителей (усыновителей), лишение родителей родительских прав;
- совершение родителями (усыновителями) в отношении ребенка (детей) умышленного преступления против личности.
Перечисленные документы ПФР запрашивает в госорганах сам, однако граждане вправе представить их по собственной инициативе.
Заявление и документы могут быть поданы лично гражданином, через МФЦ, по почте, а также в форме электронного документа через портал госуслуг или «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.
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