Изменятся правила выдачи материнского капитала

Пенсионный фонд будет выдавать сертификаты на материнский капитал по новому административному регламенту. Постановление Правления ПФ РФ от 31.05.2019 № 312п, зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2019.

Согласно регламенту, сертификат может быть оформлен на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Принятие решения о выдаче сертификата осуществляется в 15-дневный срок с даты приема соответствующего заявления со всеми необходимыми документами, в числе которых документы, подтверждающие:

место жительства (пребывания) или фактического проживания гражданина;

принадлежность ребенка к гражданству России;

рождение (усыновление) ребенка;

смерть женщины, родившей (усыновившей) детей, объявление ее умершей, лишение ее родительских прав;

отмену усыновления ребенка;

смерть, объявление умершими родителей (усыновителей), лишение родителей родительских прав;

совершение родителями (усыновителями) в отношении ребенка (детей) умышленного преступления против личности.

Перечисленные документы ПФР запрашивает в госорганах сам, однако граждане вправе представить их по собственной инициативе.

Заявление и документы могут быть поданы лично гражданином, через МФЦ, по почте, а также в форме электронного документа через портал госуслуг или «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.