Сбербанк не выдает деньги на руки, если перевод превысил 150 тыс. рублей

После известного случая с утечкой данных из Сбербанка, руководство Сбербанка стало требовать от своих сотрудников большего количества отчетности и большего контроля операций. Это спровоцировало сложности с переводом денег между физлицами, пишет автор канала «Адские бабки».

Во многих отделениях решили показать, как много они тратят сил на борьбу с клиентами, которые так и норовят облапошить банк. Начали с переводов физических лиц друг другу на сумму свыше 150 тыс. рублей. Понятно, что по карточному счету мало кто такие переводы делает, обычно все проводят через отделение.

И тут схема такая: получаете вы в отделении перевод, а сотрудник Сбербанка под предлогом того, что банк должен блюсти закон о легализации (115-ФЗ), требует заполнить некую анкету. На справедливое замечание, что переводы от физлица физлицу до пяти миллионов, по инструкции самого же Сбербанка, никаких положений этого закона не нарушают, сотрудник банка возражает. Якобы он не видит, откуда пришёл перевод, может от юрлица. Поэтому с вас анкета.

На самом деле все не так. Просто сотрудники отделений хотят показать руководству, что они бдят. А то, что ваши данные, включая сведения о сумме перевода, могут куда-то утечь, «этого не может быть». Было только, что, но всё равно не может быть.

Лечится это так: у сотрудника, который предлагает вам заполнить анкету, требуйте письменный отказ в проведении операции. Его вам, конечно, не дадут. И тут сразу выяснится, что в операции вам никто не отказывает, и деньги конечно отдадут, а это сотрудник Сбербанка таким образом просит вас добровольно заполнить анкету, которая нужна им для некой отчётности. Никакие анкеты вы заполнять не обязаны, а вот банк выполнить законные требования клиента обязан. Не ведитесь.