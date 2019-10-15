Клерк.Ру

Пропишите выгодное условие о блокировке в договоре с банком

Все думали, что теперь банки не будут блокировать «Клиент-банк» без запроса пояснений  это оказалось мифом, пишет автор канала BlackAudit.

В договорах о банковском обслуживании предусмотрено отключение «Клиент-банка». Банки повсеместно ограничивают дистанционное обслуживание, не запрашивая пояснений и документов. В договорах о банковском обслуживании предусмотрено его отключение. ЦБ сам рекомендовал кредитным организациям прописывать эти условия (письмо от 27.04.2007 №60-Т). Но с оговоркой  клиента нужно предупреждать о блокировке. На это банки годами закрывали глаза.

Что делать? Проверять условия договора и требовать внести изменения, если не предусмотрен предварительный запрос пояснений, ссылаясь на методические рекомендации ЦБ. «Клиент-банк» может быть заблокирован, если в срок не представлены пояснения. Тогда платежки придется предоставлять на бумаге. Необходимо подробно расписывать назначение платежей и предупреждать банк о необычных для компании сделках.

Жаловаться на отключение «Клиент-банка» в Межведомственную комиссию при ЦБ бесполезно. Она рассматривает только случаи отказа в проведении операций и обслуживании. Ограничения дистанционного доступа может снять только банк.

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