Сверху придумали, как заставить людей платить мусорный налог

Все услуги ЖКХ планируют собрать в единой платежке. Так получится, что люди не смогут игнорировать плату за вывоз мусора или капремонт, которые оформляются отдельными поручениями.

Правительство намерено поддержать соответствующий законопроект, однако требует основательной доработки документа.

Проект закона о едином платежном документе (ЕПД) был внесен в Госдуму депутатами 19 июня этого года. Цель проекта — увеличить собираемость платежей за ЖКУ, снизить риски хищений управляющих компаний (УК) за счет повышения прозрачности их расчетов с поставщиками, а также усилить контроль обоснованности тарифов.

Законопроект предполагает, что в ЕПД появятся следующие строки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора. Дело в том, что сейчас в ряде регионов гражданам приходит несколько платежек за ЖКУ —— по разным видам услуг. Это зачастую приводит к ошибкам в начислениях и росту долгов по ЖКХ. Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке к нему, при выставлении ЕПД платежная дисциплина граждан возрастает.

В проекте отзыва кабмина рекомендуется соотнести новое понятие «единый платежный документ» (ЕПД) с уже существующим «платежный документ», узнали «Известия». Понятия необходимо определить более точно, чтобы избежать неразберихи. Также следует установить для документов сферу применения, что позволит исключить массовые нарушения при начислении платы за ЖКУ.

Пока неясно, как авторы законопроекта предлагают поступить с обычными платежками. Это понятие в действующем регулировании останется, именно поэтому у потребителей ресурсов могут возникнуть проблемы. В теории из-за юридических неточностей гражданам могут выставить несколько платежных документов по одним и тем же услугам: новый и уже действующий, говорят эксперты

Также правительство критикует модель «расчетного центра» в законопроекте. Эти структуры, согласно замыслу депутатов, должны централизованно выставлять ЕПД в регионах. Сегодня нет единой системы выставления платежек. В регионах квитанции за ЖКУ могут присылать жильцам УК, сами поставщики ресурсов, банки или так называемые специальные операторы расчетов.

С последними, как отмечается в проекте отзыва кабмина, поставщики ресурсов и УК заключают договоры на удобных для себя условиях, что обеспечивает соблюдение принципов госполитики по развитию конкуренции в сфере ЖКХ. Предложенная модель расчетного центра не соответствует этим принципам, поскольку ограничивает выбор поставщиков и УК. Это вызывает опасения монопольного роста тарифов.

Сейчас уже внесены некоторые изменения в законопроект, сказал «Известиям» один из его авторов — Сергей Пахомов. Для расчетных центров планируется установить прозрачные и жесткие правила работы, также ко второму чтению законопроекта будет конкретизирован правовой статус центров, доработан понятийный аппарат ЕПД, уточнил он.