На наши деньги ЦБ закупил уколы красоты для своих сотрудников

Банк России для своего многопрофильного медицинского центра заказал средства омоложения.

300 внутридермальных имплантов марки Juvederm компании «Аллерган» для контурной пластики лица и губ обойдутся ЦБ в 2,2 млн рублей.

Juvederm — специальный гель, который вводится под кожу с помощью инъекций. В итоге кожа разглаживается, приобретает здоровый оттенок, на время исчезают мимические морщины. При этом гель бывает разный: один вид подходит для разглаживания мимических морщин, другой — для носогубных складок, третий — для подтяжки в области бровей. А вот Juvederm Ultra, который среди прочих заказал ЦБ, применяется для увеличения губ.

Препараты доставят в медицинский центр, который находится напротив главного здания Центробанка и обслуживает его центральный аппарат. Как мы понимаем, попросить косметолога бесплатно увеличить губы сможет даже глава ЦБ Эльвира Набиуллина.