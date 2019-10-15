Сбербанк межбанковскую комиссию отменит, но не отменит

На прошлой неделе Медведев пожурил Сбербанк, который берет комиссию за межбанковские переводы и объявил, что банковский роуминг отменят.
Греф расплывчато сказал, что банк и сам уже придумывает, как отказаться от побора, а подробности будут позднее.
И вот сегодня зампред Сбербанка Александр Ведяхин пояснил, что Сбербанк думает над концепцией персонализированных тарифов по аналогии с подписками у технологических компаний вместо традиционного комиссионного вознаграждения. То есть банк откажется от комиссии в пользу абонентской платы или подписки.
«Я думаю, что в целом индустрия будет развиваться в этом направлении — не платеж за одну транзакцию, а фиксированная цена за набор транзакций, который уже включен в пакет сроком на полгода-год», — отметил Ведяхин.
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