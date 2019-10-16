По какому курсу пересчитывать расходы по зарубежной командировке

Работники организации периодически направляются в заграничные командировки, при этом аванс им выдается в рублях, а валюту работники приобретают самостоятельно. Как в целях налога на прибыль рассчитать и подтвердить командировочные расходы?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-03-06/1/73293 от 24.09.2019.

В соответствии со статьей 168 ТК при направлении работника в служебную командировку работодатель должен компенсировать его фактические расходы, а именно сумму в рублях, которую он потратил для приобретения израсходованного количества валюты на территории иностранного государства.

В силу подпункта 5 пункта 7 статьи 272 НК датой осуществления командировочных расходов признается дата утверждения авансового отчета. При этом затраты организации на командировочные расходы в этом случае следует определять исходя из истраченной суммы согласно первичным документам на приобретение валюты.

Курс обмена определяется по справке о покупке командированным лицом иностранной валюты.

В случае если командированный сотрудник не может подтвердить курс конвертации рублей в иностранную валюту в связи с отсутствием первичного документа по обмену, то пересчет суммы в иностранной валюте производится по официальному курсу ЦБ на дату выдачи подотчетных сумм.