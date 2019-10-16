В соответствии со статьей 385 НК организация, учитывающая на балансе объекты недвижимости, находящиеся вне ее местонахождения (или ее обособок) уплачивает налог на имущество в бюджет по местонахождению каждого из указанных объектов недвижимости.

Согласно пункту 1 статьи 386 НК налогоплательщики, отнесенные к категории крупнейших, представляют налоговую отчетность в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков.

А куда крупнейшим налогоплательщикам сдавать декларацию по налогу на имущество в отношении неотделимых капвложений в арендованный объект? Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № БС-4-21/20332 от 04.10.2019.

Сдавать отчет надо в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков, указывая при ее заполнении код по месту учета крупнейшего налогоплательщика (213) и код территориального налогового органа, администрирующего начисленные в отношении неотделимых капитальных вложений суммы налога, подлежащие уплате в бюджет по соответствующему коду ОКТМО.