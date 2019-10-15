В штабах Навального СК провел новые обыски

Утром 15 октября правоохранительные органы провели обыски у сотрудников штабов Алексея Навального в десятках городов по всей стране, пишет «ОВД-Инфо».

С обыском пришли и в московский офис Фонда борьбы с коррупцией. Следственные действия связывают с делом об отмывании денег.

Обыски прошли минимум в 15 городах: Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Новокузнецке, Краснодаре, Ижевске, Бийске, Белгороде, Архангельске, Владивостоке, Ростове-на-Дону и Чебоксарах. СК подтвердил, что обыски проходят также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Некоторых активистов после обысков доставили на допрос в СК, изъяли банковские карты. В офисах забрали технику.

Напомним, что Следственный комитет возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией. Следствие утверждает, что с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК получили «от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем».