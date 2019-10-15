У налогового инспектора не получилось хорошо спрятать взятку в 1 млн

Вчера суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного государственного налогового инспектора межрайонной ИФНС России № 2 по Самарской области.
Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в крупном размере).
Как выяснило следствие, октябре 2018 году инспектор предложил руководителю компании за вознаграждение в 1 млн рублей свою помощь в снижении установленной им же суммы недоимки по НДС.
Для этого налоговик передавал директору компании информацию из материалов проводимой проверки, помогал готовить возражения на акт проверки, в результате чего сумма недоимки снизилась с 139 до 20 млн рублей.
Свой миллион он получил на счета указанных им организаций и предпринимателей. А уже в марте 2019 года налоговика задержали. По представлению прокуратуры области налоговый инспектор был уволен. А теперь суд признал его виновным и назначил 5 лет исправительной колонии общего режима.
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