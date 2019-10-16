Предпенсионер устраивается на работу: предельный возраст, договор, испытательный срок

Предельный возраст для заключения трудового договора законом не установлен. Об этом напоминает Роструд.

Отказать гражданину предпенсионного возраста в заключение трудового договора можно только по деловым качествам. Достижение указанного возраста не может быть основанием для отказа.

Согласно статье 64 ТК по письменному требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение 7 рабочих дней со дня предъявления такого требования. Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в судебном порядке.

Законодательство РФ не содержит запрета на работу граждан предпенсионного возраста по совместительству. Работники предпенсионного возраста, являющиеся совместителями, имеют право на такие же гарантии и компенсации, что и обычные работники.

Принудительное заключение срочного трудового договора с работниками предпенсионного возраста недопустимо. Установление трудовых отношений на определенный срок без учета характера работы и условий ее выполнения допускается только с теми работниками предпенсионного возраста, кто поступает на работу. Закон не наделяет работодателя правом переоформить трудовой договор, заключенный с работником на неопределенный срок, на срочный трудовой договор (равно как и расторгнуть трудовой договор) в связи с достижением этим работником пенсионного возраста и назначением ему пенсии.

Трудовое законодательство не содержит запрета для установления испытания при приеме граждан предпенсионного возраста на работу. Поэтому испытание им может устанавливаться на общих основаниях в соответствии со статьей 70 ТК.

Повышение гарантии работникам предпенсионного возраста по сравнению с обычными работниками могут быть предусмотрены коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.