Срочный трудовой договор можно будет продлевать

Трудовой кодекс не содержит общей нормы, разрешающей сторонам продлевать срок трудового договора.

Трудовые отношения, фактически продолжающиеся по истечении срока трудового договора, если ни одна из сторон не потребовала его прекращения, признаются отношениями на неопределенный срок.

Таким образом, продолжение работы при формальном продлении дополнительным соглашением срока трудового договора в случаях, не предусмотренных специальными нормами ТК, влечет признание такого договора бессрочным.

Это недоразумение планируют убрать из ТК.

Ранее Минтруд подготовил соответствующий проект. В статью 58 ТК внесут поправки.

Пропишут возможность при истечении срока срочного трудового договора с работником и при необходимости продолжения трудовых отношений продления срочного трудового договора в пределах пятилетнего срока по соглашению между работником и работодателем.

Поправка будет актуальна и в случае продления срока при замещении должности, когда срок трудового договора определяется уставом организации и не превышает двух, трех или пяти лет, отмечается в пояснительной записке к проекту.

По истечении каждого срока с учетом общих норм трудового права следует увольнять руководителя и заключать с ним новый трудовой договор. В ТК исключение на этот счет предусмотрено только для руководителей высших учебных заведений.

Норма законопроекта о продлении срочного трудового договора допускает это продление в пределах пятилетнего срока и при наличии достаточных к тому оснований, что направлено на защиту прав работников и носит гарантийный характер.