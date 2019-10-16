Дело экс-бухгалтера «Седьмой студии» пошло на новый круг

Президиум Верховного суда признал незаконным решение Мещанского суда Москвы о возврате в прокуратуру уголовного дела бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой.

Дело будет направлено на новое рассмотрение в Московский городской суд, передает ИА ТАСС.

Напомним, дело Масляевой было выделено в отдельное производство, так как она признала вину и заключила сделку со следствием. Она заявляла, что «выполняла указания Кирилла Серебренникова, принимала участие в хищении денег вместе с ним, продюсерами Юрием Итиным и Алексеем Малобродским, а бывший сотрудник Министерства культуры Софья Апфельбаум была в курсе хищения».

Суд над ней должен был проходить в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Но 11 апреля Мещанский суд вернул дело в Генпрокуратуру , которая в свою очередь вернула Следственному комитету дело Масляевой.

Добавим, что бывшим сотрудникам «Седьмой студии» вменяется мошенничество с ущербом в 133 млн руб. с госсубсидиями, выделенными в 2011–2014 годах на проект по популяризации современного искусства «Платформа».

При этом фигуранты дела не согласны с обвинением. Они настаивают, что все обналиченные деньги расходовались строго на мероприятия в рамках «Платформы».

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