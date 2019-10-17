Сведения об учредителях некоторых ООО исчезнут из ЕГРЮЛ

Минэкономразвития подготовило два проекта, которые меняют подход к отражению сведений в ЕГРЮЛ – этот и этот.

Сейчас вы можете в любой момент посмотреть выписку по интересующей вас фирме и увидеть там список участников (учредителей).

Поправки предусматривают, что в ряде случаев сведений об учредителях ООО там не будет.

Вести список учредителей будут специальные регистраторы. А в выписке из ЕГРЮЛ вместо перечня учредителей с указанием их долей будет сделана запись о регистраторе, который ведет этот список.

Регистратор будет иметь право взимать плату с общества и участников общества за внесение записей в список участников общества и за предоставление информации из него. Максимальный размер этой платы устанавливаются Банком России.

Существующая в настоящее время система учета прав на доли в уставном капитале ООО в ЕГРЮЛ корректируется проектом в отношении обществ, являющихся участниками специальных административных районов (Калининград и Приморский край) и территорий опережающего развития.

Это позволит сохранять режим конфиденциальности по аналогии с текущим регулированием реестров владельцев ценных бумаг, что в сложившейся ситуации возросшего риска применения мер ограничительного характера (санкций) в отношении российских юридических лиц, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, закон разработан в целях повышения гарантий защиты участников ООО при совершении операций, связанных с учетом прав на доли в ООО (в том числе защиты от незаконного присвоения прав на эти доли).

Законопроект не предусматривает отказ от действующей в настоящее время системы учета прав на доли. В связи с этим выбор между регистратором и использованием действующей в настоящее время системы учета,

‎т.е. отражения соответствующих сведений о составе участников общества в ЕГРЮЛ будет осуществляться обществами – участниками специальных административных районов и территорий опережающего развития самостоятельно.

Несмотря на то, что новые правила отражения данных о собственниках бизнеса касаются только определенных ООО, россияне уже заволновались и начали создавать петиции против принятия этих законов, которые фактически позволят владельцам бизнеса скрывать сведения о составе учредителей ООО.