Через неделю действуют новые правила трудовых проверок

Опубликован приказ Роструда от 13.06.2019 № 160, который устанавливает административный регламент трудовых проверок.

В регламенте указаны:

· права и обязанности проверяющих и проверяемых лиц;

· документы, которые могут быть истребованы у работодателя и у других органов в рамках госнадзора;

· виды, сроки и порядок проведения проверок.

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых Рострудом ежегодных планов.

Сейчас планы проверки на следующий год публикуются на сайте Роструда до 1 декабря текущего года.

Новый регламент сдвигает этот срок. Теперь узнать, включена ли ваша фирма в план проверок на будущий год, можно будет раньше. План будет опубликован до 10 ноября.

Проведение плановых проверок работодателей в зависимости от присвоенной их деятельности категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

· для категории высокого риска — один раз в 2 года;

· для категории значительного риска — один раз в 3 года;

· для категории среднего риска — не чаще чем один раз в 5 лет;

· для категории умеренного риска — не чаще чем один раз в 6 лет.

При проведении плановых проверок всех работодателей государственные инспекторы труда используют проверочные листы (списки контрольных вопросов).

Внеплановые проверки могут проводиться, в частности, по заявлению работников о нарушении их трудовых прав.

В документе прописаны права проверяющих:

· беспрепятственно в любое время суток посещать в целях проведения проверки работодателей;

· запрашивать и безвозмездно получать документы, объяснения, информацию, необходимые для осуществления надзора;

· расследовать несчастные случаи на производстве;

· изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых материалов и веществ с уведомлением об этом работодателя;

· предъявлять работодателям обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений;

· направлять в суды требования о ликвидации организаций вследствие нарушения требований охраны труда;

· выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знания требований охраны труда;

· запрещать использование средств индивидуальной и коллективной защиты работников, если они не соответствуют обязательным требованиям;

· составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, подготавливать и направлять в правоохранительные органы и в суд другие материалы о привлечении виновных к ответственности;

выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении обязательных требований и возмещении вреда, причиненного здоровью работников в связи с исполнением трудовых (служебных) обязанностей.