Изменятся условия оформления трудовых договоров

Сейчас об изменении условий трудового договора работодатель должен предупреждать сотрудников за 2 месяца.

Но Минтруд разработал поправки в ТК, которые позволяют сократить этот срок.

Предлагается ввести право работодателя уведомлять работников о предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового договора, за 1 месяц.

Дело в том, что 2-месячный срок уведомления работника о предстоящих изменениях условий трудового договора не позволяют более оперативно реагировать на изменение объемов производства, на изменение условий труда на рабочих местах вследствие проведения мероприятий по их улучшению (например, плавное перераспределение численности работников между подразделениями в связи с изменениями технологических процессов, повышением уровня автоматизации).

При этом в случае расторжении трудового договора из-за отказа работника от продолжения работы в связи с изменением условий трудового договора, предлагается в статье 74 ТК также прописать, что работнику при увольнении по указанному основанию выплачивается дополнительная компенсация в размере среднего месячного заработка.