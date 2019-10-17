Сайты легальных финансовых организаций пометили синей галочкой

Официальные сайты банков и МФО, а также сайты субъектов страхового дела с октября 2019 года начали маркироваться порталом Mail.ru. Таким образом, получил развитие проект, ранее реализованный Банком России совместно с компанией «Яндекс».
В поисковой выдаче Mail.ru появился специальный значок (синий кружок с галочкой), информирующий потребителя о том, что на промаркированном сайте предлагаются услуги финансовой организации, которая находится под надзором ЦБ, и ее деятельность регулируется законодательством, защищающим права и интересы потребителей соответствующих финансовых услуг.
Проект по маркировке в поисковой системе «Яндекс» был начат регулятором в июне 2017 года, и первыми маркер получили микрофинансовые организации. Впоследствии к проекту присоединились страховщики и другие участники финансового рынка.
Инструмент предоставляет потребителю возможность выбирать в онлайн-пространстве компании, которые работают законно и обладают соответствующим статусом, сообщает пресс-служба ЦБ. Кроме того, минимизирована возможность для действующих в Интернете нелегальных компаний, в том числе двойников, вводить в заблуждение потребителя финансовых услуг.
Вы бухгалтер, но директор вас не ценит? Считает, что вы только тратите его деньги и переплачиваете налоги?
Станьте ценным спецом в глазах руководства. Научитесь работать с дебиторкой.
У Центра обучения «Клерка» новый онлайн-курс «Все про управление дебиторкой для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки».
Записывайтесь. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.