Сайты легальных финансовых организаций пометили синей галочкой

Официальные сайты банков и МФО, а также сайты субъектов страхового дела с октября 2019 года начали маркироваться порталом Mail.ru. Таким образом, получил развитие проект, ранее реализованный Банком России совместно с компанией «Яндекс».

В поисковой выдаче Mail.ru появился специальный значок ( синий кружок с галочкой ), информирующий потребителя о том, что на промаркированном сайте предлагаются услуги финансовой организации, которая находится под надзором ЦБ, и ее деятельность регулируется законодательством, защищающим права и интересы потребителей соответствующих финансовых услуг.

Проект по маркировке в поисковой системе «Яндекс» был начат регулятором в июне 2017 года, и первыми маркер получили микрофинансовые организации. Впоследствии к проекту присоединились страховщики и другие участники финансового рынка.

Инструмент предоставляет потребителю возможность выбирать в онлайн-пространстве компании, которые работают законно и обладают соответствующим статусом, сообщает пресс-служба ЦБ. Кроме того, минимизирована возможность для действующих в Интернете нелегальных компаний, в том числе двойников, вводить в заблуждение потребителя финансовых услуг.