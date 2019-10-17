Совет Федерации отменил чубайсовский налог

Совет Федерации не поддержал предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об «углеродном сборе».

Напомним, идею введения в России нового углеродного налога, стимулирующего промышленников снижать выбросы, ранее высказал глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

В проекте закона, разработанном Министерством экономического развития, предлагается установить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий — 150 тыс. т СО2-эквивалента. В случае превышения установленной квоты организация с 2025 года будет обязана выплачивать «углеродный сбор», пишут «Известия».

Но ставки «углеродного сбора» пока не известны — они будут определены правительством только через пять лет после вступления в силу закона.

В Совете Федерации заявили, что новый налог негативно скажется на динамике роста экономики. А в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) опасаются, что он спровоцирует рост тарифов для населения и увеличение темпов инфляции.

Дело в том, что обязанность по уплате «углеродного сбора» коснется крупных предприятий реального сектора — в первую очередь, топливно-энергетического комплекса. А это означает рост тарифов ЖКХ.