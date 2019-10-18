Какие доходы адвоката облагаются страховыми взносами

Адвокаты должны платить фиксированные страховые взносы.
Уплата страховых взносов адвокатом осуществляется с момента присвоения ему статуса адвоката и до момента прекращения статуса адвоката.
При этом адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой в качестве руководителя адвокатского образования, а также с работой на выборных должностях в адвокатской палате, общественных объединениях адвокатов.
Работа адвоката в адвокатской палате на выборной должности, в частности в качестве вице-президента, связана с его статусом адвоката и, соответственно, с адвокатской деятельностью.
Таким образом, доход, получаемый адвокатом за работу на выборной должности в качестве вице-президента адвокатской палаты, признается доходом, получаемым адвокатом от адвокатской деятельности, и подлежит обложению страховыми взносами.
Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/20292@ от 04.10.2019.
Вы бухгалтер, но директор вас не ценит? Считает, что вы только тратите его деньги и переплачиваете налоги?
Станьте ценным спецом в глазах руководства. Научитесь работать с дебиторкой.
У Центра обучения «Клерка» новый онлайн-курс «Все про управление дебиторкой для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки».
Записывайтесь. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.