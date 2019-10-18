Какие доходы адвоката облагаются страховыми взносами

Адвокаты должны платить фиксированные страховые взносы.

Уплата страховых взносов адвокатом осуществляется с момента присвоения ему статуса адвоката и до момента прекращения статуса адвоката.

При этом адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой в качестве руководителя адвокатского образования, а также с работой на выборных должностях в адвокатской палате, общественных объединениях адвокатов.

Работа адвоката в адвокатской палате на выборной должности, в частности в качестве вице-президента, связана с его статусом адвоката и, соответственно, с адвокатской деятельностью.

Таким образом, доход, получаемый адвокатом за работу на выборной должности в качестве вице-президента адвокатской палаты, признается доходом, получаемым адвокатом от адвокатской деятельности, и подлежит обложению страховыми взносами.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/20292@ от 04.10.2019.