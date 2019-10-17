ЦБ пригрозил банкам, чтобы не требовали досрочно погасить кредит

От заемщиков нельзя требовать досрочное погашение потребительского кредита в тех случаях, когда это запрещает закон. Предостережение ЦБ направил всем кредитным и микрофинансовым организациям, потребительским и сельскохозяйственным кредитным кооперативам.

Поведенческий надзор ЦБ выявил, что некоторые кредиторы включают в договоры условия о праве требовать досрочного возврата потребительского кредита, если у клиента ухудшилось финансовое положение или возникли обстоятельства, свидетельствующие о таком ухудшении. Некоторые банки требуют досрочно погасить кредит, если узнают, что человек потерял работу или переехал. Поводом требовать досрочный возврат иногда становится даже простое изменение данных, о которых заемщик забыл предупредить банк.

Люди жаловались, ЦБ отреагировал.