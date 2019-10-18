Компенсации на проезд в отпуск не облагаются НДФЛ с 2020 года

Лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно.
Облагается ли данная компенсация НДФЛ? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-05/74975 от 30.09.2019.
Перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц, содержится в статье 217 НК.
Суммы компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников организаций, не относящихся к бюджетной сфере, производимой в соответствии с законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, освобождаются от НДФЛ на основании пункта 1 статьи 217 НК.
Указанная норма вступает в силу с 1 января 2020 года.
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