Суд не дал ПФР взыскать 3 тыс. рублей с детского сада за ошибку в отчетности

Пенсионный фонд оштрафовал на 3 тыс. рублей детский сад за предоставление неполных и недостоверных сведений по форме СЗВ-СТАЖ в отношении шести работников. СЗВ-М на этих работников сдавались, а вот в СЗВ-СТАЖ их включить забыли

Фонд составил акт сразу после выявления ошибки и оштрафовал страхователя. Уведомления об устранении ошибки ПФР не направлял. Поскольку добровольно штраф не был уплачен, фонд обратился в суд.

Однако суды трех инстанций не согласились с требованиями ПФР. По действующим правилам, когда фонд находит ошибки или несоответствия в представленных сведениях, он должен направить страхователю уведомление об их устранении. У работодателя есть пять дней на то, чтобы исправить отчетность без штрафа. Однако ПФР уведомление не направлял и, по мнению организации, лишил её права своевременно устранить допущенные ошибки без штрафных санкций.

Фонд пытался сослаться на то, что он не обязан информировать работодателей о каждом факте обнаруженных в отчетности ошибок и несоответствий. Но суды сочли этот довод необоснованным. ПФР обязан уведомлять работодателей о допущенных ими ошибках в персонифицированной отчетности. Уведомление о необходимости устранения ошибок вручается работодателю лично под расписку, направляется по почте или передается в электронном виде.

Суды при это сослались и на мнение Верховного суда. В определении от 02.07.2018 № 303-КГ18-99 суд отметил, что формальный подход к вопросу привлечения плательщика страховых взносов к ответственности за совершение правонарушения и наложения на него штрафа, является недопустимым, поскольку не стимулирует страхователей самостоятельно и своевременно устранять ошибки.

Арбитражный суд Центрального округа в постановлении от 20.08.2019 № Ф10-3437/2019 поддержал решение нижестоящих судов, так что ПФР не удалось отобрать у детского сада 3 тыс. рублей.