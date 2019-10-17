Сбербанк заблокировал счет по пустой отмазке и затягивает решение проблемы

Бухгалтеры не могут достучаться до Сбербанка и выйти на человека, который в ручном режиме решит проблему, а система жестоко равнодушна.

О сложных отношениях с банком рассказывает Ирина в Красном уголке бухгалтера.

«Пришли деньги от заказчика – воспользоваться не можем, так как банк просит внести изменения в юр.дело в связи с недавней сменой адреса. Отправили в банк весь пакет документов, который подавали в ИФНС. Банк не устроило наше решение собственника. То есть ИФНС устроило, а банк (который мы просто уведомляем), не устроило. Сделали отдельное для банка. Счет не разблокировали (см. скрин ниже). Узнаю, что мне надо в банк предоставить договор аренды. Потому что операторы видят у себя, что мне такой запрос был направлен – у меня такого запроса нет. Дальше узнаю, что документы я направила через Сбербанк бизнес с ЭЦП (заполнила форму банка, все по их же инструкции сделала). Нет, надо, оказывается, ехать в отделение. Я, правда, на объекте и мне до отделения 600 км. Дальше я узнаю, что мне оказывается нужно поехать в ИФНС, чтобы ИФНС дала мне письмо для банка, что они не имеют претензий к р/с (в ЕГРЮЛ у меня все актуально при этом). Я третий день пытаюсь разблокировать счет. Каждый оператор говорит мне разную информацию, и разные сроки разблокировки, при этом не указывая четкие требования, каждый раз новые и необоснованные поручения. Сбербанк просто держит мои деньги. Слов нет, сил тоже. Попробуй, заработай эти деньги, а потом х**н тебе их отдадут».

Ирина разговаривала со специалистом финмониторинга банка – у них к компании нет претензий.

Вот кратко советы, которые можно вынести из большого обсуждения под постом:

1. Подать жалобу в ЦБ (хотя вряд ли поможет) и на сайте banki.ru (там банк все видит и оперативно начинает разбираться), свой пост дополнить хэштегом Сбербанк.

2. Искать личного менеджера в банке (коллеги писали, что все сложности решают через прикрепленного куратора, но Ирине сказали, что менеджера у них нет).

3. Пытаться дорваться до старшего смены. Они более вменяемые, чем рядовые операторы. Выяснить фамилию и имя, разговор записать. Изложить ситуацию, предупредить о том, что готовите жалобу.

4. Сделать платежное поручение на бумаге и предоставить его в банк. Доверенность на подчиненного сделать у нотариуса и выслать сотруднику, чтобы банк принял ПП.

Ирина подала жалобу в ЦБ, ФАС, Роспотребнадзор.

UPD. Cпециалист банка написала в группе, что вопросом занялись.

Ждем, чем закончится история.