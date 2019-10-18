ИП учитывает затраты на обучение работников в составе расходов

ИП на ОСНО оплатил обучение своих работников у другого ИП. Что в этом случае с НДФЛ работников и НДФЛ самого ИП? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-05/75405 от 01.10.2019.

В соответствии с пунктом 21 статьи 217 НК не подлежат обложению НДФЛ суммы платы за обучение налогоплательщика по основным и дополнительным образовательным программам в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

При этом согласно закона об образовании к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность.

В случае осуществления индивидуальным предпринимателем образовательной деятельности непосредственно (без привлечения работников), получение лицензии не требуется.

С учетом изложенного не подлежат обложению НДФЛ суммы оплаты стоимости обучения налогоплательщиков у ИП, имеющего соответствующую лицензию, при привлечении им педагогических работников, а также у ИП, осуществляющего образовательную деятельность непосредственно, вне зависимости от факта наличия у него лицензии на осуществление образовательной деятельности.

В отношении учета индивидуальным предпринимателем указанных расходов Минфин сообщает, что при расчете базы по НДФЛ можно применить профессиональный налоговый вычет.

При этом состав расходов, принимаемых к вычету, определяется налогоплательщиком самостоятельно в порядке, аналогичном порядку определения расходов для целей налогообложения, установленному главой 25 НК.

В соответствии с подпунктом 23 пункта 1 статьи 264 НК расходы на обучение по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам, профессиональную подготовку и переподготовку работников организации-налогоплательщика включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией.

Таким образом, к расходам налогоплательщика на обучение относятся расходы, понесенные в рамках заключенных им договоров с образовательными учреждениями на обучение своих работников.